- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 221
- Время на прочтение
- 2 мин
Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 9 октября
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 9 октября?
Луна рассказывает
День, когда из глубины души каждого из нас на поверхность выходят самые неприятные человеческие качества — злоба, зависть, ненависть. Также в это время дают о себе знать вредные привычки: даже если человек успешно от них избавился, могут снова «соблазнить» удовольствием от курения или алкогольных напитков — необходимо показать характер и дать своим слабостям отпор.
Луна рекомендует
Необходимо использовать любую возможность остаться дома — на улицу нужно выходить только в случае крайней необходимости — так удастся избежать неприятностей, которые могут нас там ожидать.
Луна предостерегает
От встреч с любимым человеком, если, конечно, вы не хотите всерьез и надолго с ним рассориться, нужно отказаться, придумав уважительный повод для отказа от встречи. Опасными могут оказаться и новые знакомства — лучше их избегать.
