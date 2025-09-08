Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 9 сентября

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня – 9 сентября?

Луна рассказывает

День, когда даже самый уверенный в себе человек может быть подвержен чужому влиянию. Принимая на веру чье-либо мнение, легко можно стать его жертвой, поэтому – прежде чем к кому-нибудь прислушаться – стоит задать себе вопрос: зачем он этого говорит? Вполне возможно, что ответ очень нас удивит.

Луна рекомендует

День благоприятен для финансовых операций любого масштаба, но все-таки наиболее успешными окажутся те, которые не предусматривают чересчур серьезных трат.

Луна предостерегает

Не стоит делать чужую работу, даже если об этом будут очень просить: выгоды – как моральной, так и материальной –от этого все равно получить не удастся, а время и силы будут потрачены впустую. Также ни в коем случае нельзя никого обманывать – ни дома, ни на работе: обман рано или поздно обнаружится и поставит в неловкое положение, что не самым лучшим образом скажется на репутации.

