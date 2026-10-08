Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 9 октября

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 9 октября?

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Луна рассказывает

Один из лучших — чистых и светлых — дней лунного календаря, обладающий благотворной, но очень тонкой и хрупкой энергетикой, которую нельзя нарушать резким поведением и грубыми словами.

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Луна рекомендует

Отличный результат дадут любые работы на земле: самое простое, что можно сделать в это время — навести порядок на дачном участке, провести сезонные работы в саду или огороде. Среди более серьезных задач — ремонт, строительство дома, высаживание деревьев и кустарников, которые принесут первый урожай уже на следующий год. Также можно приобретать недвижимость, особенно если это давно стояло в планах, а вот продавать дом или квартиру не стоит — сделка окажется невыгодной. Удачен день и для финансовых операций любого масштаба, но тут необходимо соблюсти важное условие — они должны быть тщательно подготовлены и детально продуманы, спонтанные действия успехом не увенчаются.

Луна предостерегает

Обижать других людей нельзя не только действиями и словами, но и на уровне мыслей — такие планы, прежде всего, негативным образом отразятся на тех, кто их вынашивает. Нельзя позволять посторонним втягивать себя в их конфликты — ничего, кроме неприятностей, это не принесет.

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