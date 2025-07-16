Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 17 июля

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 17 июля?

Луна рассказывает

День, когда почти все ощущают слабость, апатию и нежелание что-либо делать: все — как в прямом, так и в переносном смысле — может валиться из рук. Луна постепенно убывает и лишает людей энергии, которая необходима для элементарных бытовых действий, не говоря уже о серьезных профессиональных свершениях. Не стоит заставлять себя работать «через не хочу», лучше сбавить обороты и позволить себе отдохнуть.

Луна рекомендует

Общаясь со знакомыми — и особенно незнакомыми — людьми необходимо сдерживать эмоции, которые будут бурлить внутри, иначе неприятностей не миновать, а еще лучше сегодня вообще ни с кем не разговаривать.

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Луна предостерегает

День неудачен для бизнеса и старта новых проектов, поэтому желательно сосредоточиться на мелких бытовых хлопотах, а в свободное время погулять на свежем воздухе или поиграть с детьми. Не стоит выяснять отношения с близким человеком — расставить все точки над «и» все равно не удастся, зато разрушить то, что строилось годами, можно будет легко — нежелательно до этого доводить. Важно избегать знакомств: новые люди, скорее всего, стремятся войти в вашу жизнь, чтобы воспользоваться нашими связями в корыстных целях — построить с ними долговременные отношения не получится.

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