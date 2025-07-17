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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
182
Время на прочтение
2 мин

Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 18-19 июля

Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Луна

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна в эти дни — 18 и 19 июля?

Луна рассказывает

24-й лунный день, который продлится двое суток — на первый план выходит любовь, супружеские отношения и семейные ценности. Велика вероятность знакомств, которые со временем перерастут долговременную и счастливую связь, начала любовных романов и зачатия ребенка.

Луна рекомендует

Успешными будут любые начинания, особенно те, которые касаются недвижимости — начало строительства нового дома, покупка квартиры, ремонт. У тех, ко доводит до ума уже начатые дела, откроется второе дыхание. Можно налаживать отношения с любимым человеком, которые в последнее время начали заходить в тупик — для этого нужно подробно обсудить сложившуюся ситуацию — не стоит ничего друг от друга скрывать.

Луна предостерегает

Не стоит заниматься разработкой новых проектов, не доведя до ума старые — они все равно не дадут сосредоточиться на текущих делах, поскольку постоянно будут требовать внимания — и возвращения — к себе.

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Дата публикации
Количество просмотров
182
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