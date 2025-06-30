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Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать в этот день 1 июля
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 1 июля?
Луна рассказывает
День, когда у любого — даже самого слабого и анемичного — человека энергия будет бить через край, придавая ему силы — как физические, так и моральные. Однако ощущение того, что любое море по колено, а любая задача — по силам, окажется обманчивым: свои возможности необходимо тщательно рассчитывать и дозировать, тогда их хватит на выполнение запланированных задач
Луна рекомендует
Любое добро, сделанное нами сегодня, очень быстро вернется сторицей, поэтому не стоит скупиться на хорошие дела — благотворительность может оказаться очень выгодным занятием. Важно внимательно отнестись к мыслям, которые будут высказывать кто-то из коллег: велика вероятность услышать поистине гениальную идею, которая, будучи претворенной в жизнь, принесет не только деньги, но и славу.
Луна предостерегает
Важно следить за каждым своим словом: неосторожное высказывание может негативным образом сказаться на ваших отношениях с окружающими: если ссора не входит в планы, лучше промолчать. Также в это время нежелательно лениться — существует риск рискуете потерять удачные шансы преуспеть в профессиональной деятельности, о чем впоследствии придется жалеть.
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