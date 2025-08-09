- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 22
- Время на прочтение
- 2 мин
Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать в этот день 10 августа
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 10 августа?
Луна рассказывает
Настроение дня с утра оставит желать лучшего, но существует просто способ исправить его: искать — и находить — позитив даже в негативе. События этого дня происходят, как правило, не просто так — они будут обусловлены нашими былыми поступками, то есть, являются их следствием. По ним можно сделать вывод, как человек жил в предыдущий жизненный период и каких дел, плохих или хороших, он сделал больше.
Луна рекомендует
Предложение новой работы, которое, несмотря на выходной, может поступить в этот день, окажется на редкость выгодным, поэтому не стоит долго над ним размышлять, а не то его перехватят другие. На агрессивнее выпады окружающих людей не стоит отвечать симметричным образом — желательно промолчать, а еще лучше — пожелать неприятелю добра, это его обезоружит.
Луна предостерегает
Нельзя брать на себя чужие обязанности, даже если речь идет о детях или родителях: каждый должен сам решать свои проблемы, тогда в доме будет порядок, а в семье — мир и лад. Ни в коем случае нельзя обманывать близких людей — такой поступок может привести к серьезным последствиям: ложь очень быстро обнаружится и нам ее не простят.
Читайте также: