Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать в этот день 10 августа

Луна / © Credits

Реклама

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 10 августа?

Луна рассказывает

Настроение дня с утра оставит желать лучшего, но существует просто способ исправить его: искать — и находить — позитив даже в негативе. События этого дня происходят, как правило, не просто так — они будут обусловлены нашими былыми поступками, то есть, являются их следствием. По ним можно сделать вывод, как человек жил в предыдущий жизненный период и каких дел, плохих или хороших, он сделал больше.

Луна рекомендует

Предложение новой работы, которое, несмотря на выходной, может поступить в этот день, окажется на редкость выгодным, поэтому не стоит долго над ним размышлять, а не то его перехватят другие. На агрессивнее выпады окружающих людей не стоит отвечать симметричным образом — желательно промолчать, а еще лучше — пожелать неприятелю добра, это его обезоружит.

Реклама

Луна предостерегает

Нельзя брать на себя чужие обязанности, даже если речь идет о детях или родителях: каждый должен сам решать свои проблемы, тогда в доме будет порядок, а в семье — мир и лад. Ни в коем случае нельзя обманывать близких людей — такой поступок может привести к серьезным последствиям: ложь очень быстро обнаружится и нам ее не простят.

Читайте также: