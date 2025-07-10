Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать в этот день, 11 июля

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 11 июля?

Луна рассказывает

День, когда важно находить повод для радости в любой мелочи, даже если это придется делать насильно. Грустить, печалиться и тосковать категорически воспрещается — такие чувства повлекут за собой разнообразные неприятности.

Луна рекомендует

Можно приступать к реализации важного проекта — сил для него должно хватить: нужно воспользоваться энергией, которую вы аккумулировали в последнее время. Необходимо «отпустить» свои чувства и эмоции, не таить их в себе — в противном случае неизвестно, где, когда и, главное, каким образом они могут выплеснуться наружу.

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Луна предостерегает

Алкоголь нежелательно употреблять даже в минимальных количествах –последствия могут оказаться самыми непредсказуемыми. Также желательно избегать физических упражнений — следствием одного неосторожного движения может стать нежелательная травма или растяжение.

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