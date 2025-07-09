Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать в этот день 10 июля

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня – 10 июля?

Луна рассказывает

День – или хотя бы некоторую его часть – несмотря на его будний статус желательно посвятить отдыху. Впрочем, это совершенно не означает, что нужно бездействовать – напротив, время нужно посвятить усиленной умственной деятельности, которая станет подготовительный этапом для успешных действий в любой сфере жизни и работы.

Луна рекомендует

Можно – и нужно – мириться с людьми, с которыми мы поссорились накануне: они тоже переживают из-за произошедшего, поэтому с готовностью примут наше желание наладить отношения. Самое главное в этот день – не раздражаться по пустякам: зачем тратить свои нервные клетки, которые, как известно не восстанавливаются, на то, о чем уже завтра мы, скорее всего, и не вспомним.

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Луна предостерегает

Не стоит опасаться возникающих на профессиональном пути препятствий и проблем: мы вполне в состоянии их преодолеть, к тому же, они не только не остановят нас, но и заставят ускориться, поскольку дисциплинируют и мотивируют на достижении цели.

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