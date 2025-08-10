Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать в этот день 11 августа

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 11 августа?

Луна рассказывает

Трудности, которые могут возникать на нашем пути в этот день, преследуют одну цель: посмотреть, как мы будем на них реагировать. Если человек движется к поставленной цели, несмотря ни на какие препятствия, в ближайшее время он может рассчитывать на удачу — как в профессиональной, так и в личной жизни. Если же спасует и откажется от борьбы, то останется, как говорится, у разбитого корыта.

Луна рекомендует

Можно делать покупки для дома — от бытовой химии до текстиля и украшений: все приобретения окажутся на редкость удачными, а некоторые еще и достанутся по выгодной — акционной — цене.

Луна предостерегает

Нежелательно находиться в центре всеобщего внимания — лучше отойти в тень, где можно будет спокойно наблюдать за поведением окружающих людей и делать из этого важные выводы. Важно также сдержать эмоции и не вступать в споры и конфликты — выбраться из них будет непросто.