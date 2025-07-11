Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать в этот день 12 июля

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 12 июля?

Луна рассказывает

День, когда важную роль в нашей жизни будет играть прошлое — точнее, поступки, которые человек совершил за предыдущий временной период. Каждый получит по заслугам: за добро отблагодарят добром, а за зло — злом. Существующее положение вещей необходимо принять как должное, а заодно сделать выводы и совершенных ранее ошибок. Нынешний день — своего рода урок, который необходимо усвоить, чтобы быть успешными впредь.

Луна рекомендует

Желание отдохнуть — логичное в выходной день — будет сегодня настолько сильным, что ему не удастся противостоять, поэтому не стоит этого делать — имеет смысл расслабиться и восстановить силы. Можно также смело отправляться на шопинг: удастся приобрести массу нужных и качественных вещей, которые прослужат максимально долго.

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Луна предостерегает

Необходимо обратить внимание на состояние здоровья: о серьезных проблемах, к счастью, речь идти не будет, но наплевательски относиться к себе нельзя — последствия не заставят себя долго ждать. Велика вероятность ссоры с друзьями или родственниками, причиной которой может стать любой пустяк, поэтому от общения с теми, кто нам дорог, в этот день лучше отказаться.

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