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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
32
Время на прочтение
2 мин

Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать в этот день 13 июля

Луна – не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Луна

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня – 13 июля?

Луна рассказывает

Один из самых сложных – и негативных – дней лунного календаря, когда ссоры и конфликты возникают повсеместно. Напряжение, возникшее в это время и отношениях между людьми будет сгущаться с самого утра, и уже к середине дня достигнет такой степени концентрации, при которой достаточно одного слова – и даже взгляда – чтобы возникло непримиримое противоречие мнений, позиций или взглядов. Очень важно соблюдать осторожность во всем, но особенно – в общее с другими людьми

Луна рекомендует

День – разумеется, по возможности – желательно провести в одиночестве: так можно будет ни с кем поссориться, что в этот день более чем вероятно. Энергию, которой будет предостаточно, необходимо направить на какое-нибудь логичного для выходного и полезное занятие – например, уборку в доме, в противном случае она может отыскать неприятный для нас – и окружающих – «выход» на поверхность

Луна предостерегает

Необходимо отказаться от каких-либо финансовых операций, да и бумажные деньги лучше в руки вообще не брать – даже в супермаркете лучше расплатиться карточкой. Нельзя проявлять легкомыслие во всем, что касается отношений с близким человеком: это может стать причиной серьезного разлада.

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Дата публикации
Количество просмотров
32
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