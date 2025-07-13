Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать в этот день 14 июля

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 14 июля?

Луна рассказывает

Нынешний день, как правило, приносит перелом в настроении. При этом, меняется оно чаще всего не в лучшую сторону, а вместе с ним уходит и уверенность в своих силах, что негативным образом отражается, прежде всего, на профессиональной деятельности. Тем не менее, бездельничать в это время не рекомендуется — важно найти какое-то занятие, которое не даст грустным мыслям испортить настроение.

Луна рекомендует

За неожиданный подарок, который может сделать любимый человек, необходимо быть максимально благодарными, даже если он окажется не тем, на который мы рассчитывали, иначе в следующий раз можно не получить ничего. Необходимо быть внимательными к идеям, которые снизойдут — иначе не скажешь — на нас в эти дни: вполне возможно, что они коренным образом изменят наше отношение к профессии.

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Луна предостерегает

Напряженность в отношениях с любимым человеком будет ощущаться в течение всего дня, поэтому — если, конечно, нет цели затеять ссору — не стоить не провоцировать его на резкие высказывания.