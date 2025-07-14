Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать в этот день 15 июля

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 15 июля?

Луна рассказывает

День мощной энергетики, когда можно и нужно действовать активно, двигаясь только вперед и вверх — к поставленной цели. Самыми востребованными качествами окажутся смелость, бесстрашие и отказ от материальных благ в пользу благ духовных.

Луна рекомендует

Решение любых рабочих вопросов сегодня буквально обречено на успех, поэтому необходимо приурочить к этому дню важные проекты, которые долгое время откладывали на потом. Свою точку зрения на происходящие события необходимо отстаивать во что бы то ни стало, а ложь — даже во спасение — является категорическим табу. На работе успех ждет тех, кто умеет делегировать свои полномочия и работать в команде.

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Луна предостерегает

Занятия этого дня должны быть нацелены на созидание — разрушение, даже если речь идет о разборке старого дома, взамен которого вы намерены построить новый, успехом не увенчается.

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