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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
56
Время на прочтение
2 мин

Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать в этот день 16 июля

Луна – не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Луна

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 16 июля?

Луна рассказывает

День, когда окружающее пространство будет подсказывать человеку, как жить дальше — главное, обращать внимание на его подсказки в виде знаков, недостатка в которых не будет.

Луна рекомендует

День благоприятен для добрых дел: нужно помогать тем, кто попросит и — особенно! — тем, кто не попросит нас об этом, они особенно сильно нуждаются в поддержке — как моральной, так и материальной. Важно наблюдать за окружающими людьми, слушать и запоминать то, что они говорят: это позволит сделать важные выводы относительно их истинного, а не показного, к вам отношения.

Луна предостерегает

В этот день, как и в любой другой, не стоит раскрывать все свои секреты малознакомым людям — неизвестно, как они распорядятся полученными знаниями, вполне возможно, что они — вольно или невольно — причинят нам вред.

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Дата публикации
Количество просмотров
56
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