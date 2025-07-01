Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать в этот день 2 июля

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 2 июля?

Луна рассказывает

День, когда необходимо действовать твердо и решительно — любые сомнения и колебания не позволят не только достичь поставленной цели, но и даже подступиться к поставленной цели.

Луна рекомендует

День можно посвятить делам, на которые обычно не хватает времени: навести порядок в документах, перебрать вещи в шкафах и выбросить все, чем мы давно не пользуемся. Если что-то в нашей жизни не складывается или складывается не так, как хотелось бы, необходимо «отмотать» ленту своих действий назад и понять, что в свое время привело к ошибке: исправив ее, можно будет двигаться дальше. Время также благоприятно для встреч со старыми друзьями — общение с ними принесет не только удовольствие, но и пользу.

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Луна предостерегает

Не стоит вступать в пререкания с коллегами и начальством: в первом случае можно настроить против себя коллектив, во втором — непосредственное руководство, то и другое одинаково небезопасно. Нежелательно давать обещания, даже если нас будут к этому вынуждать — не сдержав слова, можно заслужить репутацию несерьезного и легкомысленного человека.

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