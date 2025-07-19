Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать в этот день 20 июля

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 20 июля?

Луна рассказывает

День неблагоприятен для начала новых дел — их лучше отложить на другое, более удачное, время. Луна убывает, энергии становится меньше, накатывает усталость, поэтому нужно завершать проекты, которые уже начаты, и ждут, когда в них будет поставлена финальная точка.

Луна рекомендует

Можно — и нужно — работать над ошибками: сложившиеся сегодня условия помогут посмотреть на себя и свою жизнь со стороны, а затем и исправить то, что было сделано не так, вырулив на правильную дорогу. Также необходимо работать над своим имиджем: почему бы не обратиться к стилисту и не изменить внешний облик пусть не кардинально, но значительно: возможно, тогда у нас начнется новая жизнь.

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Луна предостерегает

Не стоит брать на себя ответственность за важные дела и давать обещания, в выполнении которых существуют хотя бы малейшие сомнения. Ничего нельзя делать в спешке — слишком велика вероятность в таком ритме упустить что-то важное или сделать ошибку, которую впоследствии будет практически невозможно исправить. Также нужно отказаться от повышенной физической нагрузки — пользы организму она не принесет.

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