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Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать в этот день 21 июля
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 21 июля?
Луна рассказывает
Негативный и опасный лунный день, чреватый конфликтами, ссорами и дрязгами. Людей переполняет агрессия, поэтому общение, которое может быть неприятным, лучше свести к минимуму. К тому же, у каждого из нас может проявиться самонадеянность, высокомерие, желание хвастаться своими достижениями и преувеличивать свои способности — впоследствии ничего кроме стыда эти негативные проявления характера у человека не вызовут.
Луна рекомендует
Силы, находящиеся на исходе, нужно расходовать крайне экономно: в противном случае их не хватит даже на первоочередные дела, не говоря уже о второстепенных задачах.
Луна предостерегает
Общение с начальством — особенно, если оно коснется финансовых вопросов — лучше перенести на другое время: положительных результатов оно все равно не даст, напротив, может испортить все дело. Разговоры с любимым человеком нужно свести к минимуму: односложными предложениями, конечно, разговаривать не стоит, но и заводить длительные беседы тоже — они чреваты серьезными ссорами.
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