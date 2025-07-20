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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
150
Время на прочтение
2 мин

Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать в этот день 21 июля

Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Луна

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 21 июля?

Луна рассказывает

Негативный и опасный лунный день, чреватый конфликтами, ссорами и дрязгами. Людей переполняет агрессия, поэтому общение, которое может быть неприятным, лучше свести к минимуму. К тому же, у каждого из нас может проявиться самонадеянность, высокомерие, желание хвастаться своими достижениями и преувеличивать свои способности — впоследствии ничего кроме стыда эти негативные проявления характера у человека не вызовут.

Луна рекомендует

Силы, находящиеся на исходе, нужно расходовать крайне экономно: в противном случае их не хватит даже на первоочередные дела, не говоря уже о второстепенных задачах.

Луна предостерегает

Общение с начальством — особенно, если оно коснется финансовых вопросов — лучше перенести на другое время: положительных результатов оно все равно не даст, напротив, может испортить все дело. Разговоры с любимым человеком нужно свести к минимуму: односложными предложениями, конечно, разговаривать не стоит, но и заводить длительные беседы тоже — они чреваты серьезными ссорами.

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Дата публикации
Количество просмотров
150
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