Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать в этот день 22 июля

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 22 июля?

Луна рассказывает

День нежелательно тратить на решение бытовых и хозяйственных — проще говоря, «приземленных» — вопросов, главное в это время — духовность, которая даст ответы на все вопросы, которые мы задаем себе или окружающему миру. Иногда — даже в особо сложных случаях — достаточно бывает довериться высшим силам, которые решат любые вопросы, пичем, сделают это без нашего участия.

Луна рекомендует

Энергии в этот день будет много, но это не значит, что ее можно тратить по пустякам — напротив, силы необходимо экономить, тогда удастся растянуть их на максимально большое количество времени. Можо составлять планы на будущее, продумывая при этом каждый свой шаг, и подготавливать документы, которые могут быть подписаны во время встречи с деловыми партнерами, но проводить их лучше в ругой день. Также очень важно хотя бы часть времени уделить родственникам — особенно пожилым людям и детям.

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Луна предостерегает

Нежелательно приступать к реализации новых проектов — скорее всего, о окажутся неудачными. Также категорически противопоказано волноваться, поэтому не стоит общаться с людьми, которые заведомо вызывают у нас негативные эмоции, а уж коль скоро такое случилось, нужно приложить максимум усилий, чтобы проигнорировать их недружественные выпады и провокации.

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