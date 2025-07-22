Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 23 июля

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 23 июля?

Луна рассказывает

Чистый и светлый лунный день со сбалансированной и благотворной энергетикой, когда необходимо действовать с максимальной осторожностью, чтобы даже случайно не навредить никому ни делом, ни словом, ни мыслью. Нужно желать окружающим — даже если они выводят нас из себя — только добра, в конечном итоге, все, чего мы для других, обернется против нас — как плохое, так и хорошее.

Луна рекомендует

Любые деловые и финансовые вопросы решатся удачно — они принесут прибыль. За ценным — и необходимым — в это время советом не придется ходить далеко, его могут самые близкие люди. Можно приобретать недвижимость — землю, дома, квартиры, чтобы затем приводить покупки в порядок — начинать строительство или ремонт.

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Луна предостерегает

Нежелательно нервничать и перенапрягаться: в первой половине дня для этого придется прилагать определенные усилия, но уже после обеда напряженная атмосфера начнет разряжаться, состояние спокойствия не потребует серьезных усилий. Не лучшее время для создания семьи — назначенная на этот день свадьба может сорваться по самой неожиданной и непонятной причине.

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