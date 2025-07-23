Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать в этот день 24 июля

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 24 июля?

Луна рассказывает

Удивительный по своей энергетики дней, который начнется с мрачного настроения и негативного взгляда на жизнь, которые уже ближе к обеду рассеются и уступят место покою и безмятежности. Единственный «минус» этого времени — отсутствие физических и моральных сил, которые можно было бы потратить на работу над новыми делами, зато х моно планировать — это удастся сделать наилучшим образом.

Луна рекомендует

Нужно уделить максимум времени близким людям — родным и близким, причем, им нужно, как минимум, позвонить, а как максимум — провести с ними вечер.

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Луна предостерегает

Умиротворенность, которую мы можем мы будем ощущать в это время, может сыграть с нами злую шутку, сделав нас чересчур доверчивыми — в таком состоянии легко стать жертвой мошенников и просто непорядочных людей, которые преследуют корыстные цели. Также нужно отказаться от крупных покупок и рискованных финансовых операций — до добра они не доведут. Опасными могут оказаться и медицинские процедуры, так что лучше перенести их на другой день. Необходимо соблюдать осторожность в питании — некачественные, несвежие или чересчур острые блюда могут вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом.

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