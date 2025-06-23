Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать в этот день 24 июня

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня – 24 июня?

Луна рассказывает

День светлой и чистой энергетики, который астрологи советуют провести соответствующим образом: легко, весело, с ощущением праздника в душе.

Луна рекомендует

Несмотря на позитивную энергетику дня, звезды советуют соблюдать осторожность, причем, это касается всех сфер жизни и деятельности. За советом, если таковой понадобится, нужно обращаться только к близким людям. Можно проводить деловые переговоры приступать к работе над проектами, рассчитанными на длительную перспективу – например, устраиваться на новую работу. Время также идеально подходит для благотворительности, но помогать следует только тем, кто действительно нуждается в поддержке, в том числе, и материальной.

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Луна предостерегает

Очень важно избегать морального напряжения, чего бы – работы или личной жизни – оно ни касалось. В любом случае необходимо действовать спокойно, размеренно и не торопясь, только в таком случае удатся достичь успеха в продвижении к поставленной цели. Нельзя ни о ком плохо отзываться: ваши слова дойдут до человека, о котором вы говорите, что может стать причиной серьезного конфликта.

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