ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
77
Время на прочтение
2 мин

Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать в этот день 25 июля

Луна – не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Луна

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня – 25 июля?

Луна рассказывает

Нынешний день астрологи часто называют «стартовым», потому что во второй его половине можно приступать к работе над проектами, реаизация которых была намечена в предыдущие лунные сутки.

Луна рекомендует

Помощь другим людям может стать доброй приметой, означающей, что удача – в ом числе, и материальная – будет сопутствовать благотворителю во всех его делах, так что не стоит жадничать. Необходимо обратить внимание на сны, которые приснятся нынешней ночью – в них будет содержаться подсказка относительно того, как поступить в сложившейся жизненной – или профессиональной – ситуации.

Луна предостерегает

Ни в коем случае нельзя посвящать в свои планы других людей – в противном случае не стоит удивляться, если что-то пойдет не так, а то и вовсе не заладится с самого начала. В это время не стоит давать волю негативным эмоциям: скандалы, которые могут вспыхивать по поводу и лаже без повода, испорят отношения с окружающими – даже очень близкими – людьми. День также неблагоприятен для общения с близкими люди – любые встречи с ними, даже если они были назначены ранее, лучше перенести на другое время.

Читайте также:

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
77
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie