Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать в этот день 25 июля

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня – 25 июля?

Луна рассказывает

Нынешний день астрологи часто называют «стартовым», потому что во второй его половине можно приступать к работе над проектами, реаизация которых была намечена в предыдущие лунные сутки.

Луна рекомендует

Помощь другим людям может стать доброй приметой, означающей, что удача – в ом числе, и материальная – будет сопутствовать благотворителю во всех его делах, так что не стоит жадничать. Необходимо обратить внимание на сны, которые приснятся нынешней ночью – в них будет содержаться подсказка относительно того, как поступить в сложившейся жизненной – или профессиональной – ситуации.

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Луна предостерегает

Ни в коем случае нельзя посвящать в свои планы других людей – в противном случае не стоит удивляться, если что-то пойдет не так, а то и вовсе не заладится с самого начала. В это время не стоит давать волю негативным эмоциям: скандалы, которые могут вспыхивать по поводу и лаже без повода, испорят отношения с окружающими – даже очень близкими – людьми. День также неблагоприятен для общения с близкими люди – любые встречи с ними, даже если они были назначены ранее, лучше перенести на другое время.

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