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Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать в этот день 25 июня
Луна – не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 25 июня?
Луна рассказывает
День негативной — темной — энергетики, являющийся, пожалуй, самым сложным во всем лунном месяце. Физические и моральные силы находятся на исходе, поэтому их не хватит, чтобы противостоять негативным жизненным вызовам. Особено тяжело в такое время бывает тем, кто обладает нестабильной психикой, но и другим необходимо соблюдать осторожность.
Луна рекомендует
Настроение будет стремиться к нулю, поэтому, чтобы не утянуть в пучину депрессии тех, кто находится рядом, лучше сократить общение, а то и вовсе отказаться от него. Если удастся выкроить время для отдыха, а это будет очень полезно для морального и физического состояния, времяпрепровождение должно быть максимально пассивным — от активных действий лучше отказаться.
Луна предостерегает
Нельзя слушать — и особенно передавать — слухи и сплетни: велик риск прослыть непорядочным человеком, которые отзывается о других самым непозволительным образом, преуменьшая их достоинства и преувеличивая недостатки. Не стоит легкомысленно относиться работе — она должна быть выполнена безукоризненно, в противном случае придется все переделывать, да еще и начальство выскажет свои — негативные — соображения.
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