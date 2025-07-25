Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать в этот день 26 июля

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 26 июля?

Луна рассказывает

День, когда после темного — безлунного — неба времени Гекаты на нем впервые становится заметен тонкий лунный серп. С одной стороны, улетучивается негатив последних суток — на смену ему приходит позитив. С другой — появляются первые «всходы» наших поступков: мы начинаем видеть, насколько правильно действовали и к какому — промежуточному — результату пришли, а значит, в случае ошибки у нас есть пространство для маневра, который позволит все исправить.

Луна рекомендует

Любые поступки — в выходной день они будут носить преимущественно личный характер — должны быть направлены исключительно на созидание, только в таком случае они окажутся удачными. Доброжелательность, проявленная сегодня по отношению к другим людям, впоследствии принесет положительные результаты тем, от кого она исходит.

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Луна предостерегает

Негативных эмоций необходимо избегать всегда, но в этот день — особенно, они могут привести к проявлению таких негативных качеств характера, как подозрительность, злопамятность, вздорность и сварливость, что не приведет ни к чему хорошему.

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