Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать в этот день 26 июня

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 26 июня?

Луна рассказывает

Нынешний лунный день отличает низкая энергетика, следствием которой является упадок моральных и физических сил: особенно слабыми и усталыми мы будем чувствовать себя с утра, но уже во второй половине дня самочувствие — а с ним и желание действовать — постепенно начнет улучшаться.

Луна рекомендует

Расходовать дефицитные силы необходимо экономно, направляя их только на те дела, необходимость которых не вызывает сомнений, остальные лучше перенести. Приступая к работе над важным проектом, главное — не торопиться, поспешные действия могут не ускорить, а. наоборот, замедлить процесс. Важно также прислушиваться к своему самочувствию:

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Луна предостерегает

Нельзя давать волю негативным эмоциям — они могут стать причиной неразумных и даже досадных поступков, с последствиями которых не всегда удастся справиться. Нежелательно — разумеется, если будет такая возможность — встречаться с близкими людьми: результатом такого общения может стать конфликт, который не нужен ни им, ни нам.

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