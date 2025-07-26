Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать в этот день 27 июля

Луна / © Credits

Реклама

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 27 июля?

Луна рассказывает

Нынешний день — время выбора между добром и злом, но он также связан с энергией рода, дающей возможность — в случае необходимости — получить помощь от своих предков. День открывает дверь к любой информации, поэтому, если существует необходимость в новых знаниях, искать их необходимо именно сегодня.

Луна рекомендует

Необходимо сажать деревья — символом дня является Древо познания — и концентрироваться на своих корнях, изучая историю своих предков, края, в котором родился, и страны, в которой живешь. Важно отказаться от темных и злых мыслей, сосредоточившись на светлых и добрых, это станет хорошей приметой для того, выберет именно эту — позитивную — жизненную строну.

Реклама

Луна предостерегает

Важно избегать соблазнов, которых в этот день было предостаточно во всех сферах жизни, пойдя у них на поводу, можно нанести вред самим себе. Нельзя также принимать важные решения — слишком велика вероятность ошибиться даже там, где, казалось бы, это невозможно.

Читайте также: