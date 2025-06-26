ТСН в социальных сетях

Астрология
4957
2 мин

Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать в этот день 27 июня

Луна – не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.

Мила Королева
Луна

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 27 июня?

Луна рассказывает

Не самый легкий лунный день, первая половина которого буквально пропитана негативной энергетики. Под ее влиянием мы станем не только мнительными и впечатлительными, но чрезмерно обидчивыми и подозрительными, когда может казаться, что окружающие замышляют что-от против нас, хотя, конечно же, это будет явным преувеличением.

Луна рекомендует

Можно принимать важные решения, касающиеся как деловой, так и личной жизни, и начала работы над новым профессиональным проектом, но приступать к активным действиям желательно только во второй половине дня, когда позитивные энергии уравновесят негатив.

Луна предостерегает

От финансовых операций любое масштаба нужно отказаться: в лучшем случае они будут продвигаться очень медленно, в худшем — приведут к убыткам. Это также не самое подходящее время для физических — прежде всего, спортивных — нагрузок, они могут стать причиной травм. Впрочем, сидеть «камнем» на одном месте тоже не стоит — все хорошо в меру.

