Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать в этот день 28 июля

Луна / © Credits

Реклама

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 28 июля?

Луна рассказывает

День кардинальных — революционных перемен, которые могут не просто изменить жизнь, а в буквальном смысле слова перевернуть ее с ног на голову.

Луна рекомендует

Решив что-либо сделать, нужно иметь твердую уверенность как в поставленной перед собой цели, так и в своих силах: малейшее сомнение означает, что торопиться с данным поступком не следует — необходимо немного подождать. День идеален для манипуляций с волосами — от корректирующей стрижки и окрашивания волос до полной смены прически.

Реклама

Луна предостерегает

Ничего нельзя делать сгоряча — все действия должны быть тщательно продуманными и взвешенными, иначе они могут привести к нежелательным результатам, о которым придется долго сожалеть. Может сложиться ситуация, при которой многие из нас получат шанс отомстить человеку, который когда-то — в том числе, и очень давно — обидел нас. Звезды предостерегают от такого поступка: месть редко приводит к чему-то хорошему, сегодня же она будет особенно опасна, поскольку повредит е только — и не столько — нашему противнику, сколько нам самим.