Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать в этот день 28 июня

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 28 июня?

Луна рассказывает

День борьбы добра со злом, когда каждому из нас придется — хотим мы того или нет — выбрать одну из сторон. При этом зло вполне может выглядеть гораздо привлекательнее добра, но не стоит забывать, что это может быть ловушкой, а за приверженность силам тьмы рано или поздно придется отвечать, так что осторожность — превыше всего.

Луна рекомендует

День — или хотя бы значительную часть — желательно провести в одиночестве, избегая даже просто — бытового — общения (велика вероятность серьезных конфликтов в семье), не говоря уже о шумных праздниках и вечеринках. Очень важно обратить внимание на сны, которые приняться нынешней ночью: их нужно запомнить, а еще лучше — записать, чтобы впоследствии проанализировать — в них может содержаться ценная информация. Успешными будут любые домашние дела, поэтому не стоит их откладывать.

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Луна предостерегает

Большую опасность представляют любые хирургические операции, поэтому проводить их нужно только в случае крайней необходимости. Не стоит также ни с кем выяснять отношения — это не пойдет им на пользу. Нежелательно переезжать, меняя квартиру, город и особенно страну: даже если миграция была запланирована заранее, ее нужно перенести хотя бы на пару дней.

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