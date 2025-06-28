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Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать в этот день 29 июня
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 29 июня?
Луна рассказывает
Время кардинальных — жизненных и профессиональных — перемен, которые нужно воспринимать как должное, не противясь им, поскольку это будет пустой тратой энергии — все равно изменить ничего не удастся, все предрешено судьбой. Звезды категорически не принимают легкомыслия и поверхностного отношения к решению любого вопроса — прежде всего, личного характера.
Луна рекомендует
От негативных мыслей, которые могут преследовать нас в течение дня, отвлечет любимое занятие, в выходной день для этого гораздо больше возможностей, чем в будни. Важно также обращать внимание на знаки, которые в это время будет посылать судьба: вполне возможно, что она даст ответ на вопрос, который долгое время не давал нам покоя.
Луна предостерегает
Отсутствие взаимопонимания между людьми, которое характеризует нынешние лунные сутки, может стать причиной проблем в отношениях, поэтому общаться нужно как можно меньше — особенно с теми, кто нам по-настоящему дорог. Звезды предостерегают вас от риска — даже незначительное действие, последствия которого до конца не просчитаны, может привести к материальным потерям, которые сейчас особенно нежелательны. Звезды также категорически запрещают рисковать — даже незначительные действия, последствия которых до конца не просчитаны, могут привести к материальным потерям.
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