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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
376
Время на прочтение
2 мин

Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать в этот день 3 июля

Луна – не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Луна

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 3 июля?

Луна рассказывает

День, когда на поверхность — как из-под земли, так и из глубин человеческой души — выходят силы зла, которые серьезно осложняют нашу жизнь и отношения с другими людьми.

Луна рекомендует

Сегодня очень важно соблюдать осторожность: не рисковать своими средствами, не превышать скорость за рулем, не заниматься экстремальными видами спорта и — самое главное — не общаться с незнакомыми людьми. Не стоит обращать внимания на нехорошие предчувствия, которые могут преследовать нас с самого утра: скорее всего, они будут связаны с негативным влиянием Луны, а значит, не предвещают ничего плохое. Эмоции, которые разбушуются не на шутку, необходимо держать под контролем, в противном случае, находясь под их влиянием, можно совершить серьезную ошибку.

Луна предостерегает

Не стоит принимать близко к сердцу критику со стороны окружающих — особенно недоброжелательно настроенных по отношению к нам — людей, их слова — свидетельство их собственных проблем, а потому не стоят нашего внимания.

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Дата публикации
Количество просмотров
376
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