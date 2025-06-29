Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать в этот день 30 июня

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 30 июня?

Луна рассказывает

День, когда особую силу приобретает интуиция — именно она, а не разум, помогает найти ответы на важные вопросы и приять серьезные решения. Звезды настоятельно советуют не пренебрегать возможностями, которые откроют перед человеком возможности его внутреннего голоса. Могут сами по себе разрешиться давние конфликты с родными или друзьями: жизнь как будто бы случайно столкнет нас на улице, после чего останется только поговорить, разобравшись в сложившейся ситуации.

Луна рекомендует

Несмотря на начало рабочей недели, звезды настоятельно рекомендуют провести хотя бы часть дня с родными и близкими людьми: в наше непростое время им — как никогда! — нужна наша поддержка, да и нам самим она не помешает. Общаясь с окружающими, нужно меньше говорить и больше слушать, так можно будет узнать, что думают окружающие люди и какими соображениями они руководствуются в тех или иных действиях по отношению к нам.

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Луна предостерегает

Ни в коем случае нельзя отказывать в помощи тем, кто к нам за ней обратиться, в противном случае бумеранг не заставит себя долго ждать: нашу просьбу тоже отклонят.