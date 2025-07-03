Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать в этот день 4 июля

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 4 июля?

Луна рассказывает

День, когда можно браться за любые — профессиональные, финансовые и бизнес-проекты, — которые до сих пор откладывались на потом. Решение любых вопросов обречено на успех, поэтому необходимо воспользоваться удачным моментом и приступить к ним именно сегодня. Время также благоприятно для помощи другим людям: любое доброе дело принесет весомые плоды и в самом скором времени вернется сторицей.

Луна рекомендует

День благоприятен для налаживания отношений с человеком, которого мы обидели — как накануне, так и энное время назад: важно признать свою вину и вернуть его благосклонность. День на редкость благоприятен и для общения с начальством: сегодня оно будет доброжелательно настроено и примет во внимание любые наши предложения — от новой идеи до повышения зарплаты.

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Луна предостерегает

День, когда не стоит никуда спешить и суетиться: работа должна быть планомерной и неторопливой, как будто бы нас не поджимают сроки — нужно получить удовольствие от процесса — о его результатах можно не беспокоиться, они окажутся превосходными.

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