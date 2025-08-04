Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать в этот день 5 августа

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 5 августа?

Луна рассказывает

В нынешний день, символом которого является колесо, возвращает нас к событиям, ситуациям и отношениям, которые в свое время не были завершены должным образом. Астрологи советуют не бояться встречи с прошлым, а, напротив, пойти ему навстречу — это позволит сбросить с плеч пусть и условный, но тяжелый груз былых ошибок и недоделок, начав жизнь с чистого листа.

Луна рекомендует

Время, несмотря на начало рабочей недели, благоприятно для решения бытовых и хозяйственных вопросов. Возможно, они — в отличие от профессиональных — не кажутся нам такими уж важными, но, не ликвидировав протечку в трубе или н наведя идеальный порядок в доме, трудно достичь высоких результатов в работе.

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Луна предостерегает

От начала новых проектов лучше отказаться — время для них еще не пришло, пока же нужно подтянуть существующие «хвосты», завершив дела, которые были начатые ранее.

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