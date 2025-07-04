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Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать в этот день 5 июля
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 5 июля?
Луна рассказывает
День, когда не стоит скрывать от окружающих своих чувств, особенно если речь идет о близких людях — им необходима продемонстрировать свою благосклонность.
Луна рекомендует
Тем, кто давно собирался признаться в любви или сделать предложение руки и сердца, стоит воспользоваться удачным шансом и выяснить отношения с близким человеком. Можно также отправляться в любые поездки и путешествия — они окажутся на редкость удачными. В поисках ответа на важный вопрос важно прислушаться не к доводам разума, а к тому, что будет нашептывать нам внутренний голос — он сможет оценить все факторы и дать грамотный совет.
Луна предостерегает
День категорически не подходит для принятия важных решений — велик риск неправильно прочитать доводы за и против и совершить ошибку, которую сложно будет исправить, лучше посвятить это время отдыху. Нельзя оставлять без внимания знаки, которые будет посылать нам в это время мироздание — в них могут содержаться важные подсказки, следуя которым можно качественно улучшить свою жизнь.
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