Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 6 августа

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 6 августа?

Луна рассказывает

Жизненные силы организма — под влиянием лунной энергии — увеличиваются, что делает возможным любые свершения. Время благоприятно для перемен — как жизненных, так и профессиональных.

Луна рекомендует

Можно приступать к воплощению в жизнь новых проектов и продолжать работу над начатыми ранее — как первые, так и вторые ждет успех, главное — перейти от слов и намерений к непосредственным действиям. Желательно совершать любые финансовые операции, а тем, кто собирается в отпуск, можно отправляться в путешествие. Время также благоприятно для очищения организма — наилучший результат дадут водные процедуры.

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Луна предостерегает

Важно избегать общения с агрессивно настроенными людьми: призвать их к порядку все равно не удастся, а вот моральный ущерб получить можно будет легко.

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