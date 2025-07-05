Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать в этот день 6 июля

Луна / © Credits

Реклама

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 6 июля?

Луна рассказывает

Энергетика нынешнего дня благоприятствует добрым делам — нужно оказывать помощь всем, кто о ней попросит.

Луна рекомендует

Можно — и нужно — заниматься благотворительностью и волонтерством, делать подарки как своим близким, так и просто окружающим людям, для чего потребуется проявлять к ним истинный интерес и внимание. Общаться с близкими людьми и друзьями сегодня нужно с осторожностью, в противном случае может выплыть старая обида, которая, оказывается, до сих пор может рассорить нас с ними.

Реклама

Луна предостерегает

Делами в это время лучше не заниматься — выходной день лучше посвятить отдыху. Делая доброе д, нельзя рассчитывать на похвалу или благодарность — такая мотивация не доведет до добра, поэтому лучше вообще отказаться от благотворительности, но не делать ее показательной.

Читайте также: