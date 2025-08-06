Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 7 августа

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 7 августа?

Луна рассказывает

Сложный в энергетическом состоянии день, когда нашу психику могут атаковать разгулявшиеся силы зла. Как правило, они действуют посредством соблазнов, которые подстерегают нас со всех сторон — нельзя им поддаваться.

Луна рекомендует

Необходимо продолжать работать над делами, начатыми накануне, даже если интерес к ним иссякнет. Возможно, для их завершения осталось сделать последний рывок — приложив определенные усилия, можно будет достичь поставленной цели и получить повод для довольства собой.

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Луна предостерегает

Необходимо отказаться от финансовых операций, они вряд ли окажутся удачными. Не стоит общаться с малознакомыми и — особенно! — незнакомыми людьми: их критические замечания не принесут ничего, кроме испорченного настроения и, как результат, заниженной самооценки.

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