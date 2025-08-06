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Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 7 августа
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 7 августа?
Луна рассказывает
Сложный в энергетическом состоянии день, когда нашу психику могут атаковать разгулявшиеся силы зла. Как правило, они действуют посредством соблазнов, которые подстерегают нас со всех сторон — нельзя им поддаваться.
Луна рекомендует
Необходимо продолжать работать над делами, начатыми накануне, даже если интерес к ним иссякнет. Возможно, для их завершения осталось сделать последний рывок — приложив определенные усилия, можно будет достичь поставленной цели и получить повод для довольства собой.
Луна предостерегает
Необходимо отказаться от финансовых операций, они вряд ли окажутся удачными. Не стоит общаться с малознакомыми и — особенно! — незнакомыми людьми: их критические замечания не принесут ничего, кроме испорченного настроения и, как результат, заниженной самооценки.
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