Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать в этот день 7 июля

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 7 июля?

Луна рассказывает

День, когда в нашу жизнь возвращается прошлое, его цел — сделать важные выводы из былых событий и начать все сначала. — как говорится, с чистого листа. Могут написать или позвонить люди, в отношениях с которыми не были расставлены все точки над «и» — сегодня наилучшее время для того, чтобы их продолжить, или, напротив, окончательно завершить. Время также благоприятно для работников торговли — дела у них пойдут наилучшим образом.

Луна рекомендует

Важные решения в этот день нужно принимать не раздумывая, по наитию: начав взвешивать доводы «за» и «против», вы можете запутаться и сделать неверный шаг. В работе нужно переходить от разговоров, пусть даже и очень красивых, к конкретным делам — будучи начатыми сегодня, сегодня они обещают быть особенно удачными. Свободное от работы время звезды, несмотря на понедельник, рекомендуется посвятить близким — родным и любимым — людям, особенно в последнее время мы редко балуем их своим вниманием.

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Луна предостерегает

Нежелательно браться за новое занятие, не закончив предыдущее, в противном случае существует риск попасть в цейтнот незавершенных дел, что не принесет, кроме раздражения. Нельзя доверять на слово людям, в честности которых существуют хотя бы малейшее сомнение: они могут обмануть даже самых недоверчивых людей.