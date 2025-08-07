ТСН в социальных сетях

Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 8 августа

Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.

Луна

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 8 августа?

Луна рассказывает

Нынешний день предназначен для отдыха, что в пятницу не возбраняется, правда, для этого нужно завершить все начатые ранее дела и подвести итоги уходящей недели.

Луна рекомендует

Прекрасное время для примирения с теми, с кем нас разлучила ссора: удастся найти причины конфликта и «ликвидировать» их, отыскав общий язык. В свободное от работы время желательно заняться своим хобби, оно не только принесет удовольствие, но и зарядит вас энергией на всю следующую рабочую неделю.

Луна предостерегает

Самое главное в этот день — не раздражаться по пустякам: зачем тратить свои нервные клетки, которые, как известно не восстанавливаются, на то, о чем уже завтра мы можем и не вспомнить. Нежелательно допускать не только плохих дел или слов, но и негативных мыслей — пройдет совсем немного времени, и все зло, которое может исходить от нас, вернется бумерангом.

