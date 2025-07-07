Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать в этот день 8 июля

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 8 июля?

Луна рассказывает

День, когда — под влиянием Луны — энергия буквально переполняет человека, придавая ему сил — как физических, так и моральных. Это делает возможным быстрое и успешное выполнение любых –как профессиональных, так и домашних — дел, чем ни в кому случае нельзя пренебрегать.

Луна рекомендует

Можно проводить разного рода финансовым операциям, включая подписание договоров и заключение сделок. Рекомендуется отправляться в любые поездки, как командировки, так и путешествия — для кого-то за границу, а для кого-то — в неизвестные уголки своей страны. Время также благоприятно для очищения организма — самым оптимальным вариантом станут водные процедуры.

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Луна предостерегает

Нельзя общаться с неадекватными и агрессивными, в противном случае можно стать невольным участником конфликта, который ни к чему хорошему не приведет. Столкнувшись с непонятной ситуацией, не стоит пытаться разгадать загадку самостоятельно — нужно позволить ей разрешиться без нашего личного вмешательства.

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