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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
86
Время на прочтение
2 мин

Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать в этот день 8 июля

Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Луна

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 8 июля?

Луна рассказывает

День, когда — под влиянием Луны — энергия буквально переполняет человека, придавая ему сил — как физических, так и моральных. Это делает возможным быстрое и успешное выполнение любых –как профессиональных, так и домашних — дел, чем ни в кому случае нельзя пренебрегать.

Луна рекомендует

Можно проводить разного рода финансовым операциям, включая подписание договоров и заключение сделок. Рекомендуется отправляться в любые поездки, как командировки, так и путешествия — для кого-то за границу, а для кого-то — в неизвестные уголки своей страны. Время также благоприятно для очищения организма — самым оптимальным вариантом станут водные процедуры.

Луна предостерегает

Нельзя общаться с неадекватными и агрессивными, в противном случае можно стать невольным участником конфликта, который ни к чему хорошему не приведет. Столкнувшись с непонятной ситуацией, не стоит пытаться разгадать загадку самостоятельно — нужно позволить ей разрешиться без нашего личного вмешательства.

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Дата публикации
Количество просмотров
86
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