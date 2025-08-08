Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 9 августа

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 9 августа?

Луна рассказывает

День, когда впадать в печаль и уныние — плохая примета: значит, что-то в жизни идет не так, как надо, или не так, как хочется. Несмотря на выходной день, можно — и нужно — начинать работу над новыми проектами, особенно если речь идет о творчестве: вдохновение не спрашивает, в какой день недели приходить, и именно сегодня оно может нас посетить.

Луна рекомендует

Даже если настроение с утра оставит желать лучшего, надо придумать, как его улучшить: только мы сами сможем настроить себя на позитивный лад, поскольку знаем, как именно это сделать. Запас энергии, которая в этот день будет стремительно иссякать, можно будет пополнить, пообщавшись с любимым человеком: достаточно провести вечер вместе — например, посмотреть новый сериал.

Луна предостерегает

Необходимо, несмотря на выходной, отказаться от посещения мест большого скопления людей — это поможет избежать заражения инфекционными заболеваниями, которые могут активизироваться в это время.

