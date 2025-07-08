Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать в этот день 9 июля

Луна / © Credits

Реклама

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 9 июля?

Луна рассказывает

День, когда не только можно, но и нужно завершать начатые накануне дела — их нельзя оставлять в незавершенном состоянии, причем касается как деловых и профессиональных, так и хозяйственных вопросов.

Луна рекомендует

Время благоприятно для занятий делом, которое мы давно планировали, но при этом никак не могли приступить к его реализации — похоже, наконец-то пришло время перейти от намерений к активным действиям. Также мощную энергию дня необходимо направить на добрые дела (например, на помощь окружающим) и активный отдых, который поможет восстановить силы — как моральные, так и физические.

Реклама

Луна предостерегает

С деньгами в этот день необходимо обращаться максимально осторожно — прежде всего это предостережение касается трат, которые должны быть подчинены разумной экономии. Не стоит реагировать на критические замечания, которые будут исходить от малознакомых людей: неизвестно, какими побуждениями они руководствуются, поэтому мы не можем быть уверены в их объективности.

Читайте также: