Лунный гороскоп на 1-7 декабря: что рекомендуется делать в каждый день недели

Луна / © Credits

Прислушавшись к рекомендациям небесных тел и, прежде всего, спутника Земли — Луны, которая влияет не только на приливы и отливы, но и на нашу жизнь.

С можно достичь грандиозных успехов в любой сфере и избежать досадных — а иногда и непростительных — ошибок, которые могут дорого нам стоить. Что нужно, а что нежелательно делать в каждый день этой недели — с 1 по 7 декабря.

Понедельник 1 декабря

В этот день в отношениях с окружающими необходимо соблюдать осторожность, не поддаваясь на враждебные выпады и провокации, которых может быть больше, чем хотелось бы. Ни в коему случае нельзя ввязываться в конфликт, даже если будет казаться, что необходимо вмешаться, чтобы восстановить нарушенную справедливость — его исход может оказаться непредсказуемым для всех.

Вторник 2 декабря

День, символом которого является колесо, возвращает человека в прошлое, создавая ощущение дежа-вю. «Путешествие» в былые времена дает возможность вспомнить все совершенные тогда ошибки — как профессионального, так и личного свойства — и попытаться их исправить. В противном случае, Вселенная будет постоянно возвращать нас к данной ситуации, пока мы не усвоим урок и не «закроем» ситуацию.

Среда 3 декабря

Время повышенной деловой активности, когда необходимо очнуться от спячки и начат действовать. Он благоприятен для реализации прежде всего тех проектов, которые давно дожидаются своей очереди в длинном списке важных задач. Главное, чтобы любое начатое сегодня дело было тщательно продумано и скрупулезно подготовлено –импровизация сегодня не пройдет.

Четверг 4 декабря

День, когда велика вероятность стать жертвой мошенников. С большой долей вероятности можно попасть в ситуацию, которая заставит поступать так, как не хочется, и, как следствие, ввергнет в депрессию. Противостоять такому развитию событий смогут те, кт, несмотря на разгар рабочей недели, останется дома и максимально откажется от общения с окружающими.

Пятница 5 декабря

День космической гармонии, когда можно — и нужно — отдыхать, думая о своем комфорте — как моральном, так и физическом. Звезды рекомендуют никуда не торопиться и заниматься только теми делами, которые приносят удовольствие — ни в коем случае нельзя делать того, что вызывает негативные эмоции.

Суббота 6 декабря

День, когда нельзя унывать — таким образом можно избавиться от накопленного за последнее время негатива. Что же до решения важных вопросов, то от них в субботу лучше отказаться. Если же такой возможности нет, необходимо обратиться за ответом к своей интуиции — озарение, которое она может подарить, окажет благоприятное воздействие на развитие жизненной ситуации.

Воскресенье 7 декабря

День, когда, все происходящее будет иметь свои причины и следствия, поэтому не стоит оставлять без внимания события дня: добрые и хорошие будут свидетельствовать о том, что в прошлом вы все сделали правильно, плохие — расскажут о допущенных ранее ошибках. Близкие люди, от общения с которыми в выходной никуда не деться, могут пытаться вывести вас из себя: отмахнуться от них, как от посторонних, не удастся, поэтому нужно проявить максимум терпения.