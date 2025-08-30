Лунный гороскоп на 1-7 сентября: что рекомендуется делать в каждый день недели

Луна / © Credits

Прислушавшись к рекомендациям небесных тел и, прежде всего, спутника Земли — Луны, которая влияет не только на приливы и отливы, но и на нашу жизнь. С можно достичь грандиозных успехов в любой сфере и избежать досадных — а иногда и непростительных — ошибок, которые могут дорого нам стоить. Что нужно, а что нежелательно делать в каждый день этой недели — с 1 по 7 сентября?

Понедельник 1 сентября

Удача будет способствовать начинаниям любого рода — профессионального, финансового или хозяйственно-бытового. Можно приступать к воплощению в жизнь новых проектов, открывать собственное дело, подписывать важные договора и сделки. Все, что будет начато сегодня, обречено на успех, так что не стоит упускать шанс совершить прорыв в важной для себя жизненной сфере. А вот обращать внимание на людей, которые — кто нечаянно, а кто и специально — захотят испортить сопутствующее вам хорошее настроение: проигнорируйте их — таким образом, вы вернете им их собственный негатив.

Вторник 2 сентября

День мощной энергетики, которая позитивно скажется на всех сферах человеческой жизни и деятельности. Положительные качества, которые имеются у каждого человека, увеличатся многократно, а отрицательные — минимизируются и станут практически незаметными как для окружающих, так и для самих людей. В любых делах необходимо нацеливаться на процесс, а не на результат, только тогда они окажутся успешными и выгодными в финансовом отношении.

Среда 3 сентября

День сострадания и милосердия, когда делать добро другим не только благородно, но и выгодно — как правило, оно возвращается обратно, впрочем как и негативные поступки, слова и даже мысли — материализовавшись, они могут доставит массу неприятностей. Можно — и нужно — помогать тем, кто нуждается в поддержке: жертвовать средства на благотворительные проекты, заниматься волонтерством, посещать детским интернаты и дома для престарелых, делая подарки их обитателям. Возможны провокации со стороны негативно настроенных по отношению к нам людей — звезды советуют их игнорировать. Нельзя жалеть себя и переживать из-за пустяков, о которых уже завтра мы не вспомним

Четверг 4 сентября

День, который возвращает в нашу жизнь прошлое — события, людей, чувства и отношения. Иногда это может вызывать стойкое ощущение дежа-вю, когда человеку кажется, что нечто подобное с ним когда-то уже происходило. На самом деле жизнь всего лишь хочет вернуть его к ситуациям, которые не были «закрыты» в прошлом, поэтому их необходимо завершить теперь. К работе над новыми проектами можно приступать только в том случае, если будут начатые ранее, в противном случае они начнут тянуть назад и не дадут получить желаемый результат.

Пятница 5 сентября

Один из самых энергетически сильных и позитивных дней лунного месяца, благоприятные энергии которого никак нельзя упустить — нужно обратить их себе на пользу. Удастся осуществить любое — даже самое сложное — дело как профессионального, так и хозяйственно-бытового характера. Главное, не распылять силы, которых сегодня будет много, на пустяки, нужно бить в одну — самую важную — точку. Единственный «минус» дня — резко скачущее настроение, справиться с его перепадами будет сложно, но можно и нужно — было бы желание.

Суббота 6 сентября

День, когда каждого из нас будут преследовать соблазны, идти на поводу у которых крайне нежелательно. Какой бы сферы нашей жизни ни касались искушения, нельзя им поддаваться, поскольку впоследствии об этом придется пожалеть: неблагородный поступок, который человек совершит под влиянием минуты, надолго — если не навсегда — испортит ему репутацию. Максимум времени, и это логично в выходной, необходимо провести с детьми: в этот день они нуждаются в нашем внимании как никогда.

Воскресенье 7 сентября

Большая часть дня пройдет под знаком негативной энергетики, делающей человека слабым и уязвимым. Велика вероятность ссор и конфликтов, которые могут привести к осложнению — вплоть до полного разрыва — отношений с друзьями и любимыми людьми. Чтобы избежать такого варианта, необходимо максимально сократить общение с окружающими людьми, а, возможно, и вовсе — разумеется, на время — от него отказаться. Еще лучше — провести нынешний день в одиночестве, подумав о своей жизни: нужно сделать выводы из прошлого и наметить основные цели, которые нужно реализовать в будущем.