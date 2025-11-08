Лунный гороскоп на 10-16 ноября: что рекомендуется делать в каждый день недели

Луна / © Credits

Прислушавшись к рекомендациям небесных тел и, прежде всего, спутника Земли — Луны, которая влияет не только на приливы и отливы, но и на нашу жизнь.

С можно достичь грандиозных успехов в любой сфере и избежать досадных — а иногда и непростительных — ошибок, которые могут дорого нам стоить. Что нужно, а что нежелательно делать в каждый день этой недели — с 10 по 16 ноября.

Понедельник 10 ноября

День мощной позитивной энергетики, когда хочется работать за двоих, а обстоятельства делают такое желание возможным — силы прибывают гораздо быстрее, чем мы успеваем их тратить. Но очень важно помнить об одном нюансе: в это врем необходимо иди только вперед, не останавливаясь и не сворачивая в сторону, в противном случае ничего хорошего из начатых дел не получится.

Вторник 11 ноября

День усиления интеллектуальных и умственных способностей, он благоприятен для передачи накопленных знаний и опыта — прежде всего, профессионального характера. С одной стороны, можно читать лекции, проводить семинары и тренинги, с другой — самим принимать участие в такого рода мероприятиях, поскольку новые знания и умения никогда не бывают лишними. В профессиональном плане не стоит делать несколько дел сразу: необходимо выбрать более важное, довести его до конца и только потом приниматься за другое — так удастся не попасть в цейтнот и «закрыть» все планы вовремя.

Среда-Четверг 12-13 ноября

23-й лунный день, который продлится двое календарных суток, время негативной энергетики, которая может способствовать не только плохому настроению, но и депрессии. Нежелательно выяснять отношения, вмешиваться в чужие конфликты, пытаясь примирить врагов, позволять себе рискованные шутки и намеки, которые могут обидеть окружающих людей. Ато дни благоприятны для избавления от вредных привычек — прежде всего, курения и тяги к спиртному.

Пятница 14 ноября

Нынешний день несет в себе конфликт между прошлым и будущим. Необходимо вовремя распрощаться с тем, что отжило свой век, потому что воспоминания тянут нас назад и не дают полноценно жить в настоящем и стремиться в будущее. Настроение у большинства людей будет хорошим, а желание станет благое стремление помогать тем, кто в этом нуждается, окажется преобладающим.

Суббота 15 ноября

День, когда необходимо быть честными с окружающими людьми — ложь, даже если она будет продиктована благими намерениями, не только не исправит ситуацию, но и ухудшит отношения. К тому же, она рано или поздно обнаружится, так что роль, которую на нее возлагали она не выполнит, а с репутацией честного человека, которая важна не только в профессиональной, но и в личной жизни, придется, увы, распрощаться: единожды солгавший, кто тебе поверит?

Воскресенье 16 ноября

Неоднозначный с энергетической точки зрения день, в течение которого можно столкнуться с всплесками разнонаправленных — как позитивных, так и негативных — эмоций. Настроенческие «качели» могут всерьез измотать даже психически уравновешенного человека, не говоря уже о тех, кто склонен к крайностям в поведении. Необходимо свести до минимума любую, даже незначительную, физическую нагрузку — во избежание травмы не стоит заниматься спортом, поднимать тяжести и даже просто делать резкие движения.