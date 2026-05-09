Лунный гороскоп на 11-17 мая: что рекомендуется делать в каждый день недели

Луна / © Credits

Прислушавшись к рекомендациям небесных тел и, прежде всего, спутника Земли — Луны, которая влияет не только на приливы и отливы, но и на нашу жизнь. С можно достичь грандиозных успехов в любой сфере и избежать досадных — а иногда и непростительных — ошибок, которые могут дорого нам стоить. Что нужно, а что нежелательно делать в каждый день этой недели — с 11 по 17 мая.

Понедельник 11 мая

День мощной энергетики, когда можно приступать к работе над самыми масштабными и грандиозными проектами и принимать важные и ответственные решения. Все, что отжило свое, почти разрушено и больше не имеет для нас значения, поэтому нужно на «расчищенной площадке» приступать к строительству нового. Люди по отношению друг к другу в такое время относятся максимально доброжелательно, поэтому не стоит опасаться чьих-либо недобрых выходок, напротив, сегодня можно рассчитывать на помощь со стороны — как в профессиональном, так и в личном отношении. Время также благоприятно для творчества- тут желательно демонстрировать собственные достижения и оценивать чужие.

Вторник 12 мая

Не самый просто день лунного календаря, когда для поддержания оптимистического состояния духа необходим приложить определенные усилия. Прежде всего, желательно — разумеется, если в будний день это будет возможно –провести время в одиночестве, еще лучше — в стенах своего дома. Полный или частичный отказ от общения с окружающими даст возможность погрузиться в себя и прислушаться к своей интуиции — она подскажет единственно верный выход из самых разных жизненных и профессиональных ситуаций. Также очень важно обращать внимание на знаки судьбы, которые могут попадаться нам в самых неожиданных местах. Прислушиваться к ним или нет, каждому желательно решать самостоятельно, главное — впоследствии не пожалеть о совершенных ошибках.

Среда 13 мая

Сложный и напряженный день, главная опасность которого состоит в вероятности конфликтов, которые могут затронуть все сферы нашей жизни. Если неосторожно встрять хотя бы в один из них, энергия лунных суток будет постепенно уменьшаться, а к вечеру исчезнет совсем. Образ жизни сегодня должен быть спокойным и уравновешенным, а общение с окружающими желательно сократить, оставив в круге своего внимания только тех, кто не вызывает у нас негативных эмоций. К покупкам очень важно относиться с осторожностью, чтобы впоследствии не пожалеть о бездарно потраченных средствах.

Четверг 14 мая

День, когда очень важно поверить окружающему миру — в таком случае с его помощью удастся решить давние и сложные проблемы, которые до этого время казались безнадежными. Вообще же, это день духовности, которую нужно поставить на первое место, отодвинув — хотя бы на некоторое время — материальные интересы. Несмотря на повышенную работоспособность, тратить силы необходимо с осторожностью, иначе они могут очень быстро иссякнуть. Приступать к реализации важного проекта нежелательно, зато можно и нужно их планировать — приурочив действия к началу следующей недели.

Пятница 15 мая

Очень сильный в энергетическом отношении день, но прилив сил нужно сосредоточить только на созидании — любое разрушения в это время находиться под запретом. Находясь в состоянии гармонии с окружающим миром, нельзя допускать ничего, что может ее нарушить: резких движений, грубых слов, недобрых мыслей и намерений. Зато время благоприятно для добрых слов и благородных поступков — за них очень быстро можно будет получить бумеранг добра.

Суббота 16 мая

День перехода от старого лунного месяца к новому, и это полностью определяет его характер. Первая его половина будет напряженной и конфликтной, нам будет сопутствовать плохое настроение, пессимистический взгляд на мир и нежелание что-либо делать, что в субботу критического значения не имеет. К тому же, уже в послеобеденное время напряжение поступенно начнет спадать, приведя нас к благожелательному настроению, но, одновременно, лишит сил и желания действовать. Это время нужно посвятить отдыху и составлению планов на будущее, которые должны быть исключительно позитивными — так удастся заложить соответствующую программу на будущее.

Воскресенье 17 мая

Нынешний день, по мнению астрологов, предназначен как для работы над планированием будущих дел, которая была начата накануне, так и для начала воплощения их в жизнь. Сегодня — с учетом воскресенья -= с действиями не стоит торопиться, но подготовиться к работе, которую желательно начать уже завтра, не только можно, но и нужно. Также считается, что в это время судьба дает нам все, что понадобится каждому в ближайшее время, даже если поначалу эти вещи, люди или ситуации могут показаться совершенно бесполезными.

