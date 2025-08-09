Лунный гороскоп на 11-18 августа: что рекомендуется делать в каждый день недели

Гороскоп / © Credits

Реклама

Прислушавшись к рекомендациям небесных тел и, прежде всего, спутника Земли — Луны, которая влияет не только на приливы и отливы, но и на нашу жизнь.

Можно достичь грандиозных успехов в любой сфере и избежать досадных — а иногда и непростительных — ошибок, которые могут дорого нам стоить. Что нужно, а что нежелательно делать в каждый день этой недели — с 11 по.

Понедельник 11 августа

День негативной — темной — энергетики, когда возрастает риск, с одной стороны, проявить чрезмерную инфантильность и доверчивостью, а с другой, столкнуться с мошенниками, которые с готовностью этими качествами воспользуются. Несмотря на понедельник, рекомендуется остаться дома — удаленной работы еще никто не отменял, если же обязательно нужно явиться в офис, общение — особенно с начальством — желательно сократить до минимума.

Реклама

Вторник 12 августа

День, когда мы можем посмотреть на себя как будто бы со стороны — с критической точки зрения. Это даст возможность оценить не только себя самого — своих положительных и отрицательных качеств, так и ситуации, в которой мы оказались в данный конкретный момент, что позволит сделать важные выводы и улучшить свое положение.

Среда 13 августа

День мощной позитивной энергетикой, поэтому любое дело, будучи начатым сегодня, просто обречено на успех. Звезды рекомендуют приступить к реализации важных проектов профессионального рода, тем более, что уже завтра — в понедельник — можно будет дать им полный ход. Выбрав цель — как профессионального, так и личного характера — не стоит слушать тех, кто начнет нас от нее отговаривать, даже если они будут преследовать благие цели — нужно слушать только свой внутренний голос.

Четверг 14 августа

Можно — и нужно — работать над проектами, начатыми накануне, какой бы сферы деятельности они ни касались. Но самым успешным окажется умственный и интеллектуальный труд — причем, это коснется даже тех, чья сфера деятельности в другое время никак с ним не связана. Деньги сегодня тоже можно заработать исключительно головой, поэтому стоит воспользоваться своими умственными способностями.

Пятница 15 августа

Время кардинальных перемен, которые могут изменить жизнь человека в самых разных ее сферах. Главное — верить в правильность своих действий: если поставлена единственно верная цель, необходимо сделать все для того, чтобы ее достичь — не останавливаясь на полпути и, тем более, не «откатываясь» назад. Еще одним секретом успеха является коллективная работа: в одиночку вряд ли удастся достичь хороших результатов.

Реклама

Суббота 16 августа

Время реализации серьезных — скорее всего бытовых и хозяйственных — проектов. Можно предпринимать решительные шаг и в этом направлении, не опасаясь препятствий и «подводных камней». Вообще люди сегодня максимально добродушны по отношению друг к другу, потому помощь — в случае необходимости — может прийти с совершенно неожиданной стороны.

Воскресенье-понедельник 17-18 августа

25-й лунный день, который продлится почти двое календарных суток время, когда человеком овладевают низменные инстинкты, подавляя имеющиеся у нас благородные мысли и чувства. Сопротивляться такому положению вещей можно, но для этого необходимо проявить волю и характер, что под силу далеко не всем. Однако, отыскав внутренние резервы, которые позволят это сделать, можно будет избавиться от негатива и достичь успеха — как в профессиональной деятельности, так и в личной жизни.