Лунный гороскоп на 12-18 октября: что рекомендуется делать в каждый день недели

Луна / © Credits

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Прислушавшись к рекомендациям небесных тел и, прежде всего, спутника Земли — Луны, которая влияет не только на приливы и отливы, но и на нашу жизнь.

С можно достичь грандиозных успехов в любой сфере и избежать досадных — а иногда и непростительных — ошибок, которые могут дорого нам стоить. Что нужно, а что нежелательно делать в каждый день этой недели — 12-18 октября.

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Понедельник 12 октября

День, когда при любых условиях и в любой ситуации, категорически запрещается бездельничать. Даже тем, кто сделал все возможное — и даже невозможное — на своем рабочем месте, необходимо найти себе занятие, которое принесет не только пользу, но и удовольствие. Важно также сохранять спокойствие и оптимизм, и мыслить позитивно, тогда последующий лунный месяц пройдет под знаком удачи.

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Вторник 13 октября

День, когда необходимо противиться соблазнам и искушениям, которые в большом количестве будут возникать на жизненном пути. Сегодня жизнь поставит нас в такие обстоятельства, что каждому необходимо будет определиться, на чьей стороне — добра или зла — он находится. Поэтому, прежде чем сделать решительный шаг, необходимо тщательно взвесить все «за» и «против», чтобы потом не пожалеть о неверных действиях.

Среда 14 октября

День кардинальных перемен, затрагивающих все сферы нашей жизни — от деловой до личной. Самое важное в это время — не торопиться: люое принимаемое решение должно быть тщательно продумано и просчитано, иначе неприятностей не избежать. Намечая тот или иной поступок, очень важно понимать, уверены мы в необходимости его совершить или нет: если стопроцентного ощущения правильности своих действий не существует, лучше от них отказаться.

Четверг 15 октября

День, когда успех будет сопутствовать всем, кто занимается умственной и интеллектуальной деятельностью. Особенно удачно сложатся дела у тех, кт так или иначе работает со словом — учителей и преподавателей, а также писателей и журналистов. В поисках ответа на важный вопрос необходимо обратиться к интуиции — она поможет сориентироваться в сложившейся ситуации и даст совет гораздо более дельный, чем это сделал бы разум.

Пятница 16 октября

День, когда мощная энергия, наполняющая организм, создаст опасное ощущение всемогущества — нежелательно ему поддаваться. Самыми востребованными качествами станут благородство и великодушие, а наиболее актуальным занятием — благотворительность. Добро, сделанное в это время, практически молниеносно вернется сторицей, превзойдя при этом все ожидания, впрочем, зло тоже вернется бумерангом. Ни в коем случае нельзя лгать — любой обман быстро обнаружится и принесет неприятные последствия.

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Суббота 17 октября

День, кода нужно быть готовыми к любым сюрпризам судьбы — прежде всего, к неожиданным встречам с людьми, в отношениях с которыми в свое время не были расставлены все точки над «и». Теперь пришло время оценить перспективу отношений с ними и сделать выбор: окончательно завершить их или, дав еще один шанс, начать все с чистого листа. Не стоит откладывать важный разговор, даже если он будет казаться очень сложным — все равно этот шаг придется сделать, так что не стоит с ним тянуть.

Воскресенье 18 октября

День, когда очень важно гнать от себя любые тревоги и страхи, которые могут одолевать каждого человека с самого утра. К счастью, депрессивное состояние духа не будут иметь ни малейшего отношения к реальности — оно не более чем влияние лунных энергий, поэтому уже завтра от них не останется и следа. Тем не менее, необходимо максимально осторожно обращаться с деньгами — слишком велик риск финансовых потерь и неудачных покупок.

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